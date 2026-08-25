Görevine iade edilen Balçova Belediye Başkanı Yiğit, mesaisine başladı - Son Dakika
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Görevine iade edilen Balçova Belediye Başkanı Yiğit, mesaisine başladı

Görevine iade edilen Balçova Belediye Başkanı Yiğit, mesaisine başladı
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İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediye binasında mesaisine başladı. Yiğit, 'Mücadele bitmeyecek, hizmet aşkı bitmeyecek' dedi.

(İZMİR) - Görevine iade edilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediye binasına gelerek mesaisine başladı. Onur Yiğit, yaptığı açıklamada, "Siyasi olarak daha da hırslandım, hizmet etme anlamında daha da hırslandım. Mücadele bitmeyecek, hizmet aşkı bitmeyecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevine iade edildiği açıklanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediye binasına gelerek mesaisine başladı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yiğit, belediye personeli tarafından davul, zurna eşliğinde karşılandı. Yiğit'in göreve başlamasıyla, görevden uzaklaştırıldığı dönemde başkan vekilliğini yürüten Selahattin Yıldız'ın görevi de sona erdi. Yıldız, başkanlık makamında Yiğit'e görevi devretti. Yıldız, iki aylık süreçte belediyeyi sorumlulukla yönettiklerini belirterek, "Balçova'nın onurlu ve yiğit başkanı Onur Yiğit görevine geri döndü. Bu süreç boyunca bize emanet edilen görevi büyük bir sorumlulukla yürüttük. Onur Başkanımızın başlattığı projeleri ve Balçova için ortaya koyduğu hizmet anlayışını sürdürdük. Bugün bu emaneti büyük bir mutlulukla ve gururla Başkanımız Onur Yiğit'e teslim ediyorum" diye konuştu.

"YARGIYA, HUKUKA İNANDIM"

Yiğit de yaptığı açıklamada, görevine döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, süreç boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti. Yaklaşık iki aylık dönemin kendisi ve ailesi açısından zor geçtiğini dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Hepinizi çok özlemiştim. İki aydır çok yoğun duygular yaşıyorum. Çok şey konuşuldu, yazıldı, dedikodular üretildi. Ben hiçbirini dikkate almadım. Yargıya, hukuka ve yargı mercilerine inandım. Çünkü hiçbir makam, hiçbir maddi değer uğruna Balçova halkını zarara uğratacak bir şey yapmam. Hata yapmadığımıza ve sadece hizmeti düşündüğümüze inandığımız için bugün birçok insanın desteğini gördük. İzmir milletvekillerinin, İzmir kamuoyunun, kulüplerin, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini aldık. Onlara teşekkür ediyorum. Bana, 'Sana sahip çıkmamızın sebebi sadece şahsın değil; yaptığın güzel hizmetler, Balçova'ya sahip çıkman, İzmir'e sahip çıkman' dediler. Bu benim için çok kıymetliydi."

"SİYASİ OLARAK DAHA DA HIRSLANDIM"

Balçova halkının kendisine verdiği desteğin hizmet etme kararlılığını daha da artırdığını belirten Yiğit, "Yüzde 62 ile seçildik. Bugün yüzde 85'in üzerinde bir memnuniyetimiz var. Daha önce 'Ben bir şeyleri tamamlarım, ondan sonra bir arkadaşıma devrederim' diye düşünüyordum. Ancak yaşanan bu süreçten sonra bu devir tarihini bir ileriye almayı düşünüyorum. Siyasi olarak daha da hırslandım, hizmet etme anlamında daha da hırslandım. Mücadele bitmeyecek, hizmet aşkı bitmeyecek. Yüzde 85 ile yetmez, 95'ler bizim olacak, 100 de bizim olacak. Çok çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Görevine iade edilen Balçova Belediye Başkanı Yiğit, mesaisine başladı - Son Dakika

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