Balçova Belediyesi'nin Olgun Gençlik Merkezi'nden Anlamlı Buluşma

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(İZMİR)- Balçova Belediyesi'nin ileri yaş bireylere hizmet veren Olgun Gençlik Merkezi, anlamlı bir genç-yaşlı buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencileri, ileri yaş bireylere yönelik empati yeteneğini güçlendirme ve davranış şekillerini öğrenme amacıyla Olgun Gençlik Merkezi ile ortak proje geliştirdi. Proje doğrultusunda bölümün 40 öğrencisi, 31 Aralık 2024'e kadar merkezin kursiyerleriyle 12 farklı etkinlikte buluşacak. İlk buluşmada ahşap boyama yapan iki kuşak temsilcileri, takı tasarımı, taş boyama ve dekoratif süsler yapılacak.

Buluşmanın her hafta salı günleri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında olacağını belirten Olgun Gençlik Merkezi yetkilileri, "Fizyoterapi bölümü öğrencileri, iş-uğraş terapisi dersleri kapsamında bizimle proje yaptılar. İleri yaş bireylerle vakit geçirmeleri gereken gençleri merkezimizde misafir ediyor, kursiyerlerimizle buluşturuyoruz. Şu ana kadar iki taraf da mutlu ve gençlerin empati yeteneklerini geliştirdiklerine tanıklık etmekten mutluyuz" şeklinde konuştu.