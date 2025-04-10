Balçova'da Anne Destek Programı Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Balçova'da Anne Destek Programı Sertifika Töreni Düzenlendi

Balçova Belediyesi ve AÇEV tarafından gerçekleştirilen 'anne destek programı' eğitimini tamamlayan annelere sertifikaları verildi. Program, ebeveynlik rollerini desteklemek ve çocuk gelişimi konularında anneleri bilinçlendirmeyi amaçladı.

10.04.2025 14:28
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(İZMİR) - Balçova Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından 3-6 yaş arası çocuk sahibi kadınlara yönelik gerçekleştirilen "anne destek programı" adlı eğitimi tamamlayan annelere, sertifikaları verildi. 15 haftalık programı tamamlayan annelerin sertifika törenine katılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, anne ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik projeleri sürdüreceklerini söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Yiğit, "Bu işin bir parçası olmamızdan mutluluk duyuyorum. Eğitim bitmeyen bir serüven olduğu gibi anne ve çocuk arasındaki bağ da en güçlü bağdır. Bir ülkede ekonomi de dahil olmak üzere her şeyi düzeltebilirsiniz. Ancak eğitimsizlik varsa o ülke geriye gider. Biz bundan sonra da anne ve çocuklar başta olmak üzere tüm kesimler için projelerimizi sürdüreceğiz. AÇEV'e ve eğitime katılan annelere teşekkür ediyorum" diye konuştu. AÇEV eğitmeni Neriman Sermen de, uzun yıllardır anne ve çocuk üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek destek veren Başkan Onur Yiğit ve Balçova Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından annelere sertifikaları takdim edildi.

Eğitim programında annelere, ebeveynlik rollerini desteklemeleri, çocuk gelişimi konusunda bilinçlenme ve çocuklarıyla iletişimi güçlendirme yolları anlatıldı. Ayrıca çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi, sosyal-duygusal gelişimi, kendini ifade etmesini sağlama, empati yeteneğini güçlendirme, şiddeti önleme, barışı destekleme ve çocukların ebeveynleri zorlayıcı davranışlarıyla ilgili konularda nasıl davranmaları gerektiği aktarıldı.

Oyun odası

Balçova Belediyesi, eğitim programı sırasında çocuğuna bakacak kimsesi olmayan annelere destek verme amacıyla bir oyun odası da oluşturdu. Anneler eğitimdeyken çocuklarının bakımını, belediye tarafından görevlendirilen anaokulu öğretmeni gerçekleştirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balçova'da Anne Destek Programı Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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