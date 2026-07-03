İzmir Valiliği, Balçova Belediyesi Başkan Vekiliği Seçiminin 10 Temmuz Cuma Günü Yapılacağını Duyurdu - Son Dakika
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İzmir Valiliği, Balçova Belediyesi Başkan Vekiliği Seçiminin 10 Temmuz Cuma Günü Yapılacağını Duyurdu

03.07.2026 22:16  Güncelleme: 23:41
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İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçimi için Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz Cuma günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.

(İZMİR) - İzmir Valiliği, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilinin belirlenmesi için Balçova Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz Cuma günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balçova Belediye Başkanı Onur YİĞİT, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 03.07.2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da Balçova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Valiliği, Balçova Belediyesi Başkan Vekiliği Seçiminin 10 Temmuz Cuma Günü Yapılacağını Duyurdu - Son Dakika

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