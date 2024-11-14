Balçova\'da Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruluyor

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(İZMİR) - Balçova'da ileri yaş bireylere gönüllü akademisyenler tarafından eğitimlerin verileceği Üçüncü Yaş Üniversitesi için Balçova Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği arasında protokol imzalandı.

Eğitimlerine birkaç ay içinde başlayacak olan üniversite, belediyeye bağlı Olgun Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek. İleri yaşa hizmet veren merkez binasında gerçekleşen protokol töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Öğrenme serüveni hayat boyu sürüyor. Hayat boyu süren öğrenme serüvenine katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Üçüncü Yaş Üniversitesi'ni bu işin uzmanlarıyla yapma fırsatı Balçova Belediye Başkanı olarak bana nasip oldu. Sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerin çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Bu arada Ege Geriatri Derneği bünyesindeki akademisyenlerin, gönüllülüğü esas alan bir işte bu kadar istekli ve heyecanlı olması da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Üniversitemiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Çok güzel işlere birlikte imza atacağız"

Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen de, heyecanlı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim heyecanımız daha ilerisi için. Balçova'yı 'yaşlı dostu kent' yapmayı ve ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmeyi istiyoruz. Üçüncü yaş üniversitesi 2016'dan beri Ege Üniversitesi'nde yürüttüğümüz bir proje. 60 yaş üstü bireylerin hayat boyu öğrenmesini, aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyen bir program. Haftada öncelikle 2 gün eğitim veriliyor. Teorik ve uygulamalı derslerimiz var. Sağlıklı yaşlanma, psikoloji, tarih ve hukuk gibi yaşamın her alanında etkili dersler var. Ayrıca folklor, psikodrama gibi dersler de var. Erkekler için, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için koyduğumuz örgü dersimiz var. Kadınlar için de, evde tamirat-tadilat ve mutfak derslerimiz var. Buna benzer günlük yaşamda bize gerekil olan eğitim programları bunlar. Sosyal sorumluluk anlamında gönüllü akademisyenlerin eğitim verdiği bir program. İzmir'de ve Türkiye'de yaygınlaşıyor. Balçova'da da Onur Başkan'la bir araya gelince yaşlılıkla ilgili birçok şey yapabileceğimizi gördük. Bugün bir imza atıyoruz ama süregiden bir hizmetin parçası olacak. Bu bir bayrak yarışı. Umarım ileri yaş bireylerimiz için çok güzel işlere birlikte imza atacağız. Sizlerin de desteği de bizler için çok kıymetli."

Öğrenmenin yaşı yok

Balçova Üçüncü Yaş Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Feryal Akşan da, Ege Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Doktora Programı öğrencisi olduğunu ve öğrenmenin yaşı olmadığını çok iyi gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Tekrar öğrenci olmak sınavlara hazırlanmak bana çok iyi geldi ama bu arada Üçüncü yaş üniversitesi programının ne kadar güzel bir çalışma olduğunu gördüm. Öğrenmenin yaşı olmadığı gördüm. Öğrenmenin insanı hayata bağladığını gördüm. Bugün burada olmak gurur verici. Burada Onur Başkan'ın katkılarıyla ve bize verdiği destekle çok güzel işler yapmak niyetindeyiz."