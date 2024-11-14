Balçova'da Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balçova'da Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruluyor

Balçova\'da Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruluyor

Balçova'da ileri yaş bireylere yönelik eğitimler sunacak olan Üçüncü Yaş Üniversitesi için Balçova Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği arasında protokol imzalandı. Eğitimler Olgun Gençlik Merkezi'nde başlayacak.

14.11.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Balçova'da ileri yaş bireylere gönüllü akademisyenler tarafından eğitimlerin verileceği Üçüncü Yaş Üniversitesi için Balçova Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği arasında protokol imzalandı.

Eğitimlerine birkaç ay içinde başlayacak olan üniversite, belediyeye bağlı Olgun Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek. İleri yaşa hizmet veren merkez binasında gerçekleşen protokol töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Öğrenme serüveni hayat boyu sürüyor. Hayat boyu süren öğrenme serüvenine katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Üçüncü Yaş Üniversitesi'ni bu işin uzmanlarıyla yapma fırsatı Balçova Belediye Başkanı olarak bana nasip oldu. Sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerin çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Bu arada Ege Geriatri Derneği bünyesindeki akademisyenlerin, gönüllülüğü esas alan bir işte bu kadar istekli ve heyecanlı olması da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Üniversitemiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Çok güzel işlere birlikte imza atacağız"

Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen de, heyecanlı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim heyecanımız daha ilerisi için. Balçova'yı 'yaşlı dostu kent' yapmayı ve ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmeyi istiyoruz. Üçüncü yaş üniversitesi 2016'dan beri Ege Üniversitesi'nde yürüttüğümüz bir proje. 60 yaş üstü bireylerin hayat boyu öğrenmesini, aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyen bir program. Haftada öncelikle 2 gün eğitim veriliyor. Teorik ve uygulamalı derslerimiz var. Sağlıklı yaşlanma, psikoloji, tarih ve hukuk gibi yaşamın her alanında etkili dersler var. Ayrıca folklor, psikodrama gibi dersler de var. Erkekler için, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için koyduğumuz örgü dersimiz var. Kadınlar için de, evde tamirat-tadilat ve mutfak derslerimiz var. Buna benzer günlük yaşamda bize gerekil olan eğitim programları bunlar. Sosyal sorumluluk anlamında gönüllü akademisyenlerin eğitim verdiği bir program. İzmir'de ve Türkiye'de yaygınlaşıyor. Balçova'da da Onur Başkan'la bir araya gelince yaşlılıkla ilgili birçok şey yapabileceğimizi gördük. Bugün bir imza atıyoruz ama süregiden bir hizmetin parçası olacak. Bu bir bayrak yarışı. Umarım ileri yaş bireylerimiz için çok güzel işlere birlikte imza atacağız. Sizlerin de desteği de bizler için çok kıymetli."

Öğrenmenin yaşı yok

Balçova Üçüncü Yaş Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Feryal Akşan da, Ege Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Doktora Programı öğrencisi olduğunu ve öğrenmenin yaşı olmadığını çok iyi gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Tekrar öğrenci olmak sınavlara hazırlanmak bana çok iyi geldi ama bu arada Üçüncü yaş üniversitesi programının ne kadar güzel bir çalışma olduğunu gördüm. Öğrenmenin yaşı olmadığı gördüm. Öğrenmenin insanı hayata bağladığını gördüm. Bugün burada olmak gurur verici. Burada Onur Başkan'ın katkılarıyla ve bize verdiği destekle çok güzel işler yapmak niyetindeyiz."

Kaynak: ANKA

Geriatri, Gençlik, Balçova, Güncel, Eğitim, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova'da Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Balçova'da Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.