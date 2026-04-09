Balçova'daki Polis Saldırısı Davasında Sanıklar İlk Kez Mahkeme Karşısında

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025'te gerçekleşen ve 3 polisin şehit düştüğü silahlı saldırı davasının sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık E. B. (17), mahkemede yaptığı savunmada, 'Terör örgütüne üye değilim ancak DEAŞ'ı seviyorum. Polislerin kafir olduğunu biliyorum, ayrıca bu eylemden hiçbir haberi ve yönlendirmesi olmayan ailemi de kafir olarak görüyorum' dedi. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit oldu, şüpheli bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

İddianamede, sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. E. B., eylem kararını Ebubekir el-Bağdadi'nin çağrısı üzerine aldığını ve patlayıcı yapımını öğrendiğini ifade etti. Tutuklu babası N. B., oğlunun radikal eğilimlerini bildiğini ancak engel olamadığını söylerken, tutuksuz annesi A. B., oğlunun DEAŞ videoları izlediğini gördüğünde uyardığını belirtti.

Yaralı polis memuru Murat Dağlı, sanığın saldırı esnasında tekbir getirdiğini vurgulayarak ailenin mağdur edebiyatı yaptığını söyledi. Şehit polis Hasan Akın'ın eşi Şule Akın ise, sanığın ailesinin çocuğa silah kullanmayı öğretmesinin trajediye zemin hazırladığını ifade etti. Duruşmada, diğer 10 sanığın dosyasının bu davadan ayrıldığı belirtildi.