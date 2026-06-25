CHP'li iki belediye başkanı için gözaltı - Son Dakika
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CHP'li iki belediye başkanı için gözaltı

25.06.2026 11:37  Güncelleme: 12:43
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Seferihisar ve Balçova belediye başkanlarının da aralarında olduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını takip ettiklerini belirterek, adil yargılanma ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için yaşanan gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltı işlemlerini yakından takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir. Gerçeğin ortaya çıkması adına sürecin şeffaf, tarafsız ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini bekliyoruz. Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için yaşanan gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li iki belediye başkanı için gözaltı - Son Dakika

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