Bali\'de Feribot Yangını: 1 Ölü, 211 Kurtarıldı

CAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın turizm adreslerinden olan Bali adası yakınlarında çarşamba günü bir yolcu feribotunda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 211 kişi kurtarıldı.

Yerel yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Bali'den komşu Lombok adasına gitmekte olan Putri Yasmin adlı feribot çarşamba günü yerel saatle 04.15 sularında alev aldı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı, Endonezya donanması, deniz polisi ve bölgedeki sivil gemilerin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda kurtarılanlar, Bali ve Lombok'taki limanlara tahliye edildi.

Açıklamada, "Tahliye işlemi güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı" ifadesine yer verildi.

Öte yandan yolcu listelerindeki kişi sayısıyla gemide bulunan kişi sayısının aynı olmadığı belirtildi. Geminin yolcu listesinde 17 mürettebat üyesi dahil 131 kişinin yer aldığını kaydeden yetkililer, olay sırasında gemide kayıt dışı yolcuların bulunduğunu doğruladı.