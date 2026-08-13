Bali'de Feribot Yangını: 1 Ölü, 211 Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bali'de Feribot Yangını: 1 Ölü, 211 Kurtarıldı

Bali\'de Feribot Yangını: 1 Ölü, 211 Kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bali'den Lombok'a giden feribotta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi kurtarıldı.

CAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın turizm adreslerinden olan Bali adası yakınlarında çarşamba günü bir yolcu feribotunda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 211 kişi kurtarıldı.

Yerel yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Bali'den komşu Lombok adasına gitmekte olan Putri Yasmin adlı feribot çarşamba günü yerel saatle 04.15 sularında alev aldı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı, Endonezya donanması, deniz polisi ve bölgedeki sivil gemilerin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda kurtarılanlar, Bali ve Lombok'taki limanlara tahliye edildi.

Açıklamada, "Tahliye işlemi güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı" ifadesine yer verildi.

Öte yandan yolcu listelerindeki kişi sayısıyla gemide bulunan kişi sayısının aynı olmadığı belirtildi. Geminin yolcu listesinde 17 mürettebat üyesi dahil 131 kişinin yer aldığını kaydeden yetkililer, olay sırasında gemide kayıt dışı yolcuların bulunduğunu doğruladı.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bali'de Feribot Yangını: 1 Ölü, 211 Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
11. Anadolu Medya Ödülleri’ne Haberler.com damga vurdu İşte başarının perde arkası 11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı İşte çıkan karar Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

09:24
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yapılan operasyondan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yapılan operasyondan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
09:23
Yıldız golcü İstanbul’a 2 kasa domatesle geldi Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
08:57
Bu çoçuk 17 yaşında Süper Kupa’da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
08:38
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:21
’Çerçeve yasa’ sonrası ilk kriz AK Parti’den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 12:07:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bali'de Feribot Yangını: 1 Ölü, 211 Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.