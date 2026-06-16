Bali'deki Kazada Yaralanan Genç Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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Bali'deki Kazada Yaralanan Genç Türkiye'ye Getirildi

16.06.2026 13:03
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Endonezya'da motosiklet kazası geçiren Maşallah Kalaycı, ambulans uçakla Adana'da tedaviye alındı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra ambulans uçakla yurda getirilen Maşallah Kalaycı, Adana'da tedaviye alındı.

Bali'de aşçılık yapan 25 yaşındaki Kalaycı, 27 Mayıs'ta kullandığı motosikletle geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan gencin Osmaniye'de yaşayan ailesi, tedavinin Türkiye'de sürdürülmesi için Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu.

Talep üzerine Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinin girişimleriyle Kalaycı için 14 Haziran'da Endonezya'ya ambulans uçak gönderildi.

Hava yoluyla yurda getirilen genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalaycı'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Anneden kurumlara teşekkür

Maşallah Kalaycı'nın annesi Cennet Kalaycı, AA muhabirine, kaza haberini aldıktan sonra görüştükleri Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Ambulans uçak tahsis edilmesini sağlayan kurumlara teşekkür eden Kalaycı, "Vali Bey elinden geleni yaptı, Allah razı olsun. Rabb'im incitmesin. Sonra Sağlık Bakanlığı ve konsolosluğu aradım. Allah o büyükelçimizden de razı olsun. Onlar da çok yardımcı oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan, Sağlık Bakanı'mızdan, yavrumu Türkiye'ye getirdiler." dedi.

Kalaycı, oğlunun Endonezya'daki tedavisinden memnun kalmadıklarını ifade ederek, "Orada sadece yaralarını iyileştirmişler. Şimdi Allah razı olsun, gelir gelmez nasıl hemen müdahale ettiler. Çok şükür Rabb'ime. Allah devletin yokluğunu vermesin. Türkiye'miz gibi var mı hiç? Allah Türkiye'mize zeval vermesin." diye konuştu.

Büyükelçi Küçükcan'dan açıklama

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan da yazılı açıklamasında, devletin her şartta vatandaşının yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yurt dışında hak ve menfaatlerinin korunmasında Türkiye Cumhuriyeti olarak daha önce olduğu gibi bugün de gereken tüm çabayı göstermekteyiz. Vatandaşımızın sağ salim Türkiye'ye varması ve tedavisinin Türkiye'de devam etmesi en büyük beklentimiz ve mutluluk kaynağımızdır. Süreç boyunca yoğun mesai harcayan Büyükelçiliğimiz, Sağlık Bakanlığımız, İletişim Başkanlığımız ve Osmaniye Valiliğimize teşekkür ederim. Ailemize de birlikte geçirecekleri uzun ve sağlıklı bir hayat dilerim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bali'deki Kazada Yaralanan Genç Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika

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