Balık Yerine Martı Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balık Yerine Martı Yakaladı

Geniş Video İzle

Hatay'da amatör balıkçı İdris Kurt'un oltasına martı takılması, gülümseten anlar yarattı.

29.01.2025 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balığa niyetle denize attığı oltasına martı takıldı...Gülümseten anlar kamerada

Amatör balıkçı İdris Kurt: "Balık beklerken martı yakalayınca onun şokunu yaşadım"

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde balık tutan İdris Kurt'un oltasına martının takıldığı anlar kameraya yansıdı. Balığa niyetle attığı oltasına martı takılan Kurt'un ve ailesinin tepkisiyse gülümsetti.

Dörtyol ilçesinde yaşayan olta balıkçısı İdris Kurt, güneşli havayı fırsat bilerek çocuklarıyla sahilde balık tutmak istedi. Oltasını balık tutmak için denize atan Kurt'un oltasına martı takıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayıt altına alan Kurt'un ve çocuklarının şaşkınlığı kameraya yansıdı. Martıyı karaya çeken Kurt, hayvanı oltadan kurtararak tekrar doğaya bıraktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine arkadaşları tarafından gülümseten diyalogların odağında kalan Kurt, martının oltasına takılmasıyla yaşadığı şoku anlattı.

"Balık beklerken martı yakalayınca onun şokunu yaşadım"

Balığa niyetle denize attığı oltasına martı geldiği anları anlatan 39 yaşındaki İdris Kurt, "Havanın güneşli olmasını fırsat görerek çocuklarımla balık tutmaya gittik. Balık yakalamak için oltayı denize atıp biraz gezip çocuklarımla geldiğimde oltamın yerinde değil aşağıda iki kayanın arasına sıkışmış ipi komple almıştı martı. Ben oltaya çekerken 200 metre ileriden baktım martının bana doğru geldiğini fark ettim acaba martı mı yakaladım balık mı yakaladım oltayı sarmaya başladım. Oltamı güzel bir şekilde canına zarar vermeden çekip iğneyi ayağından çıkarttım, saldım. Kızım sandı ki ben balık yakaladım balığımı kuş alıp götürüyor ağzında deyip balığımı alma deyip tepki veriyordu, öbür oğlum da zaten martıyı görünce korkuyor kaçıyor ve ileriye gitmiş beni bekliyordu. İlk kez martı yakaladım, kıyıya kadar çektim hatta ayağından iğneyi çıkartırken martı elimi de ısırdı. Eşim de ve çevremdeki dostlar da şaşırdı millet balık yakalıyor sen martı yakaladın diye espri yapanlar oldu. Ben şaşırdım videoda gülüyorum ama hayvana zarar vermem mümkün değil şoktaydım. Balık beklerken martı yakalayınca onun şokunu yaşadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Dörtyol, Güncel, Hatay, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık Yerine Martı Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:06:29. #1.13#
SON DAKİKA: Balık Yerine Martı Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.