Balıkçılar Vira Bismillah Dedi - Son Dakika
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Balıkçılar Vira Bismillah Dedi

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Kocaeli'de av yasağı sona erip balıkçılar yeni sezon için denize açıldı, mezat başladı.

Kocaeli'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, Ereğli Balık Hali'nde yeni sezonun ilk balık mezadını gerçekleştirdi.

Balıkçılar, Karamürsel ilçesindeki Ereğli Sahili'nde hazırlıklarını tamamladıktan sonra dua ederek denize açıldı.

İzmit Körfezi'ni geçip Yalova açıklarında ağlarını denize bırakarak gece boyunca avlanan balıkçılar, sabaha karşı palamut, hamsi, mezgit, sardalya, tekir ve istavrit başta olmak üzere çeşitli balıklarla limana döndü.

Yapılan duanın ardından çalınan düdükle halde sezonun ilk mezadı başladı. Kasalara doldurulan balıklar açık artırma usulüyle satıldı.

Sezonun ilk avı sonrası, palamudun çifti 165-180, istavritin kasası 2 bin 500, hamsinin kasası 1300-1700, iri tekirin kasası 3 bin 500, ince tekirin kasası 2 bin 500, kırlangıcın kilosu 1000-1200, sardalyanın kasası 3 bin 500-4 bin, isparinin kasası 500-600, mezgitin kasası ise 3 bin-3 bin 500 liradan satıldı.

Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahların bol balık gördüğü bir sezon temennisinde bulundu.

Palamudun 2 senedir çok görülmediğine değinen Acar, "İnşallah bu sene bütün umutlar palamutta. Beklentimiz bu yönde tabii ama diğer balıkların da bol olmasını umuyoruz. Hamsi ve istavrit dediğimiz yerli balıkları da bereketiyle bekliyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hamdi Bineklioğlu da palamutta bol ve bereketli bir dönem beklendiğini belirterek, "Halkımızı mutlu edecek balıklar bunlar. Fiyatlar da çok uygun. Yeni balık sezonu Kocaeli'ye ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Beyhan Deniz Demirler ise ilk izleniminin palamut, hamsi, sardalya ve istavritin bol göründüğü yönünde olduğunu dile getirerek, "İnşallah tüm vatandaşlarımız bu sene doya doya balık yesin." dedi.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar Vira Bismillah Dedi - Son Dakika

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