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Balıkçılar "vira bismillah" diyerek balık sezonuna başladı

KOCAELİ – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını bitiren balıkçılar, balık sezonuna kıyıda toplanan kalabalığın tezahüratları ve havai fişek gösterileri arasında denize açılıp "vira bismillah" diyerek başladı.

Türkiye'nin farklı kıyılarında olduğu gibi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de hazırlıklarını tamamlayan Ereğli balıkçıları, yeni sezonun bereketli geçmesi umuduyla denize açılırken, kıyıda toplanan vatandaşlar bu anları heyecanla izledi. Balıkçılar, kalabalığın tezahüratları ve havai fişek gösterileri arasında denize açıldı. Balıkçı teknelerinin denize açılmasıyla birlikte sahil şeridinde renkli görüntüler oluştu.

Balıkçıları uğurlamadan önce konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Geçtiğimiz yıllardan çok daha bereketli kazasız, belasız sezonu tamamlarlar" diye ifade etti.