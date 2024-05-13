Balıkesir Adliyesinde Hukuk Klinikleri Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir Adliyesinde Hukuk Klinikleri Projesi Hayata Geçirildi

Balıkesir Adliyesinde Hukuk Klinikleri Projesi Hayata Geçirildi

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Balıkesir Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında, Balıkesir adliyesinde Hukuk Klinikleri projesi hayata geçirildi. Proje ile hukuk fakültesi öğrencilerinin desteğiyle vatandaşların adalete erişimi kolaylaşması ve geleceğin hukukçularının teorik çalışmalar ile mesleğe hazır bir şekilde başlaması planlanıyor.

13.05.2024 15:23
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Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) arasında yapılan protokol kapsamında, Balıkesir adliyesinde Hukuk Klinikleri projesi hayata geçirildi.

Proje ile hukuk fakültesi öğrencilerinin desteğiyle vatandaşların adalete erişimi kolaylaşması ve geleceğin hukukçularının teorik çalışmalar ile mesleğe hazır bir şekilde başlaması planlanıyor.

Hukuk Kliniği açılış programa Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, hukuk fakültesi öğrencileri ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Akın, projenin amacından bahsederek, "Adalet soyut bir kavram, hayatın en önemli kavramlarından bir tanesi bu soyut kavramı adaletin tecellisi açısından somuta dönüştürmenin yolu da onu görmek, müşahede etmek adalete hizmet sunan hakim ve savcılar ile ve hizmet alan vatandaşa da bizzat temas ederek adaletin tecellisine şahitlik etmekle olur. Bu projeye iki yıl önce bakanlığımız Ankara adliyesinde başladı. Biz de bunu bu sene Balıkesir'de icra edelim diye düşündük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da Balıkesir adliyesinde açılan Hukuk Klinikleri projesinin BAÜN hukuk fakültesi öğrencileri için bir fırsat ve ayrıcalık olduğunu söyledi.

Rektör Oğurlu şunları kaydetti:

"Hukuk Fakültesinden mezun olduğumda sınıfta bir sözleşme, dilekçe, çek, senet görmemiştik. Benim gibi mezun olma aşamasına gelene kadar bir çok kişi hukukta teoride bahsedilen terim ve kavramları ancak avukatlık stajı sırasında görme fırsatı bulabilmiştir. Başsavcım az önce belirtti. Hukuk Klinikleri konusunda Türkiye'de sadece 4 üniversite ile böyle bir bağlantı var çok ayrıcalıklı bir konu. Öğrencilerimiz bundan çok iyi yararlanmaları gerekiyor. Öğrencilerimize bu fırsatı sunan, adliyemizin bütün yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Program sunulan ikram ve günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.

Kaynak: AA

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