Balıkesir Altıeylül'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Altıeylül'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Altıeylül\'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Büyükbostancı Mahallesi'ndeki köprüde dereye devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirirken araçtan çıkarılan 2 kişi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

S.U. (24) idaresindeki 16 BOH 838 plakalı otomobil, Balikesir Bigadic kara yolunun Büyükbostancı Mahallesi mevkisindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü S.U'nun araç içinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çalışmalar sonucu F.B.B. (20) ve E.K. (21), araçtan çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Deredeki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkŞehir HastanesiAltıeylülBalıkesirGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Karısı da oradaydı Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:45
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:15:57. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Altıeylül'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android