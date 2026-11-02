Balıkesir Altıeylül\'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

S.U. (24) idaresindeki 16 BOH 838 plakalı otomobil, Balikesir Bigadic kara yolunun Büyükbostancı Mahallesi mevkisindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü S.U'nun araç içinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çalışmalar sonucu F.B.B. (20) ve E.K. (21), araçtan çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Deredeki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.