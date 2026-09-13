Balıkesir Altıeylül'de devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ovabayındır Mahallesi'nde meydana gelen kazada, traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü N.D'nin aracın altında sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden bilinci açık şekilde çıkarılan N.D, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edilidi.

Kazaya karışan binek araç sürücüsünün ise hafif yaralı olarak araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.