Balıkesir Belediyesi 'Can Dost' ile Sokak Hayvanlarına Sağlık Taraması Yapıyor - Son Dakika
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Balıkesir Belediyesi 'Can Dost' ile Sokak Hayvanlarına Sağlık Taraması Yapıyor

Balıkesir Belediyesi \'Can Dost\' ile Sokak Hayvanlarına Sağlık Taraması Yapıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil hayvan aracı 'Can Dost', Aralık-Ocak ayları arasında 20 ilçeyi gezerek sokak hayvanlarının sağlık taramalarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Uzman veterinerler tarafından parazit uygulaması ve kuduz aşısı gibi işlemler yapılacak.

23.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:17
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mobil hayvan aracı "Can Dost", her gün farklı bir ilçede sokak hayvanlarının sağlık taramalarını ve tedavilerini yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Can Dost" yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı 20 ilçeyi gezerek sokak hayvanlarının tedavi ve sağlık taramalarını yapıyor. Aralık-Ocak programı kapsamında "Can Dost", Savaştepe'den çıktığı yolculuğu 17 Ocak 2025'te Altıeylül'de tamamlayacak. Tüm ilçelerde farklı günlerde gerçekleşecek ziyaretlerde, sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramaları yapılacak. Uzman veteriner hekimler tarafından parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleşecek.

"Can Dost", 23 Aralık'ta Sındırgı Cumhuriyet Meydanı ve 24 Aralık'ta Kepsut Cumhuriyet Meydanı ile devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Can Dost; 25 Aralık'ta Dursunbey Kent Meydanı, 26 Aralık'ta Balya Cumhuriyet Meydanı, 27 Aralık'ta İvrindi Atatürk Meydanı, 30 Aralık'ta Havran eski belediye önü ve 31 Aralık'ta Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda olacak.

2 Ocak'ta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda, 3 Ocak'ta Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 6 Ocak'ta Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek Can Dost; 7 Ocak'ta Susurluk Heykel Meydanı'nda, 8 Ocak'ta Manyas Atatürk Meydanı'nda, 9 Ocak'ta Gönen Hükümet Meydanı'nda ve 10 Ocak'ta Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verecek.

Can Dost'un Aralık-Ocak programı, 13 Ocak'ta Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 14 Ocak'ta Marmara Adası Paşa Limanı'nı ziyaretlerinin ardından 16 Ocak'ta Karesi Millet Bahçesi ve 17 Ocak Altıeylül Atatürk Parkı'nda tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Belediyesi 'Can Dost' ile Sokak Hayvanlarına Sağlık Taraması Yapıyor - Son Dakika

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