Balıkesir Burhaniye'de orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Hacıbozlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Hacıbozlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürdü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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