Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Mbb'nin Yeni Başkanı Seçildi

(İSTANBUL) - Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Olağan Meclis Toplantısında tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği'nin başkanı seçildi.

MBB 2026 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı'na tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya gönderdiği mektup, İBB CHP Grubu Başkanvekili Ülkü İnanlı tarafından okundu. İmamoğlu mektubunda, MBB Başkanı Mustafa Bozbey ve diğer belediye yöneticilerinin tutuklu yargılanmasının demokratik düzene ve halk iradesine karşı ağır hukuksuzluk olduğunu vurguladı.

"Siyasi Kararlarla İrade Yok Sayılamaz"

İmamoğlu, geçmişte de belediye başkanlarına davalar açıldığını ancak "sanık" sıfatıyla tutuksuz yargılandıklarını hatırlatarak, mevcut durumun telafisi imkansız zararlar doğurduğunu belirtti. Mektupta; Türkiye'nin, sandıktan çıkan iradenin nihai olmayan siyasi mahkeme kararlarıyla yok sayıldığı bir ülke olmaması gerektiğinin altı çizildi. İmamoğlu mektubunda şunları kaydetti:

"Elbette, bunun 'olağan' bir meclis toplantısı olmadığının hepimiz farkındayız. Marmara Belediyeler Birliği'nin çok değerli başkanının ve önemli bir bölümü birliğimiz üyesi olan pek çok belediye başkanının ve yöneticisinin hapse atıldığı böyle bir dönemi daha önce hiç yaşamadık. Eskiden de belediye başkanlarına ve yöneticilerine davalar açılırdı ama hem hukuka hem de vatandaşın iradesine saygının gereği olarak, 'suçlu' değil 'sanık' kabul edilirlerdi ve tutuksuz yargılanırlardı. Kanunda belirtilen son derece istisnai şartların oluşması dışında, milletin oylarıyla göreve gelmiş yöneticilerin tutuklu yargılanması yalnız o yöneticilere değil, onları seçen iradeye ve demokratik düzene karşı son derece ağır ve telafisi imkansız bir hukuksuzluk oluşturur. Bu hukuksuzluğa kime yapıldığına bakmaksızın karşı çıkmak, hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar tüm seçilmişlerin vicdani sorumluluğu ve vatandaşlık görevidir. Dilerim, Marmara Belediyeler Birliği Meclisi'nin siz değerli üyeleri, Birliğimizin Başkanı Mustafa Bozbey'in ve hapisteki tüm belediye başkan ve yöneticilerinin tutuksuz yargılanmasının gereğine ve önemine dikkat çeken bir karara oy birliğiyle imza atar ve ülkemizin hukuk ve demokrasi rotasına dönmesi yolunda tarihi bir kararlılığı ortaya koyarsınız."

"Türkiye, sandıktan çıkan iradenin hukuk dışı, siyasi mahkeme kararlarıyla yok sayıldığı bir ülke olamaz, olmamalıdır"

Türkiye, sandıktan çıkan iradenin hukuk dışı, üstelik nihai olmayan, siyasi mahkeme kararlarıyla yok sayıldığı bir ülke olamaz, olmamalıdır. Gerçek ve saygın belediyecilik; seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere vatandaşın tüm hak ve hürriyetlerine sahip çıkarak yapılır. Gerçek ve saygın belediyecilik; siyaseti, demokratik, adil ve özgür şartlarda yürütülen bir hizmet yarışı olarak görmeyi gerektirir. Gerçek ve saygın belediyecilik; en zor şartlar, en ağır baskılar altında dahi vatandaşın ihtiyaçlarına odaklanarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimle hep daha kaliteli hizmet üretmenin peşinde koşarak yapılır. Marmara Belediyeler Birliği Meclisi'nin bu anlayış ve hassasiyete sahip olduğuna inanıyor, birliğimizin 2026 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı'nın bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı verimli çalışma ve kararlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"MBB'de Ahmet Akın Dönemi"

Mevcut başkan Mustafa Bozbey'in hukuki durumu nedeniyle yapılan seçimlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı olarak belirlendi.