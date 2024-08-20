Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçilere Destek Programı'nda Üreticilerin Yanında Olduklarını Söyledi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçilere Destek Programı'nda Üreticilerin Yanında Olduklarını Söyledi

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçilere Destek Programı'nda üreticilerin yanında olduklarını ve ürünlerine satın alma garantisi verdiklerini açıkladı.

20.08.2024 16:12  Güncelleme: 16:32
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(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçilere Destek Programı'nda; "Biz, Balıkesir Kalkınma ve Planlama Ajansı'nı kurduk. Oluşturduğumuz yol haritasıyla artık üreticimizin ürününe satın alma garantisi bugün itibarıyla başlıyor. Çiftçilerimizin örgütlenmesi için yanlarında duruyoruz. Nerede bir sıkıntı varsa çiftçimizin yanındayız" diye konuştu.

Balıkesir Belediye Başkanı Akın, Çiftçilere Destek Programı'nda bamya tarlasında hasat yaptı, üreticilerle bir araya geldi. Akın, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Emek veren tüm çiftçilerimize ve köylülerimize saygılarımı sunuyorum. TÜİK'in 2023 yılı verilerine göre Balıkesir, bamya üretiminde Türkiye'de ikinci sırada. Balıkesir'in 7 bin 338 dekarlık alanında yerli bamya dikiliyor. Bunun da yüzde 52'si Gömeç'te üretiliyor. Çiftçinin üretiminin yanında olmak hepimizin görevi. Görüyorsunuz plansız olan her şeyin sonunda ürün toprakta kalıyor. Daha yeni domatesle ilgili sıkıntı yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. En önemli şey planlamadır. Planlama olmadan iş yaparsanız, milletin ürünü toprakta kalır.

Biz, Balıkesir Kalkınma ve Planlama Ajansı'nı kurduk. Neden kurduk? Bu 4 aylık süreçte 'biz çiftçimizin ürününe değer katacağız' dedik. Onun ürününü değerinde satacağız. O ürettiği üründen ekmeğinin bereketini arttıracağız. Topraklar terk edilmeyecek. Ama Türkiye'nin geneline baktığımız da ve Balıkesir'imizde de çiftçilerimiz köylerinden uzaklaşıyor. Çiftçi köyünü, toprağını terk ediyor. İşte bu çok tehlikeli. Ben büyükşehir belediye başkanı olarak seçim sürecinde 'çiftçimizin yanında olacağız' söylemiştim. Şimdi de Planlama Ajansı'mızla birlikte oluşturduğumuz yol haritasıyla artık üreticimizin ürününe satın alma garantisi bugün itibariyle başlıyor. Çiftçilerimizin örgütlenmesi için yanlarında duruyoruz. Nerede bir sıkıntı varsa çiftçimizin yanındayız."

Bamya, susam, fasulye ve nohut üreticilerini destekleyeceklerini söyledi. Akın, "Her planladığımız ürüne çiftçimize satın alma garantisi veriyoruz. Şu an benim çiftçimin ürettiği bamyayı yüzde 25'e yakın bir farkla alıyoruz. Yani piyasa fiyatının yüzde 25'in üstüne satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçilere Destek Programı\'nda Üreticilerin Yanında Olduklarını Söyledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçilere Destek Programı'nda Üreticilerin Yanında Olduklarını Söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçilere Destek Programı'nda Üreticilerin Yanında Olduklarını Söyledi - Son Dakika
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