Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Elektrikli Otobüsü Test Etti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Elektrikli Otobüsü Test Etti

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çevresel etkileri azaltmak amacıyla yapılan proje kapsamında görüşme yaptığı bir firmadan gelen elektrikli otobüsü test etti. Ulaşım kaynaklı çevreye verilen zararı en aza indirmek için elektrikli araçları hizmete alacak olan Büyükşehir Belediyesi, test için gelen otobüsü belirli hatlarda yolcu kabul etmeden boş bir şekilde çalıştırarak test etmeye devam edecek.

05.09.2024 17:09  Güncelleme: 18:45
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çevresel etkileri azaltmak amacıyla yapılan proje kapsamında görüşme yaptığı bir firmadan gelen elektrikli otobüsü test etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sürdürülebilir ulaşım çözümleri üretmek ve şehir içi toplu taşımanın geleceğini planlamak adına şehri elektrikli araçlarla donatmayı planlıyor. Bu doğrultuda kent içi toplu taşıma hizmetinde kullanılması amacıyla yapılan piyasa araştırmaları sonucunda Balıkesir'e test sürüşü için davet ettikleri 12 metrelik elektrikli otobüsün direksiyonunun başına geçen Başkan Ahmet Akın, Milli Kuvvetler Caddesi'nden başlayıp, Kızılay Caddesi'ne kadar aracı kullanarak halkı selamladı.

Ulaşım kaynaklı çevreye verilen zararı en aza indirmek için dünyanın gelişmiş kentlerinde olduğu gibi toplu taşımada kullanılan araçları fosil yakıtlardan arındırarak daha çevreci bir kullanıma olanak sağlayan elektrikli araçları hizmete alacak olan Büyükşehir Belediyesi, görüşme sağladığı firmaların araçlarını Balıkesir sokaklarında test etmeyi sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi, test için gelen elektrikli otobüsü gün içerisinde belirli hatlarda yolcu kabul edilmeden boş bir şekilde çalıştırarak test etmeye devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Elektrikli Otobüsü Test Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Elektrikli Otobüsü Test Etti - Son Dakika

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