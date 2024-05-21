Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Halk Günleri'ni Başlatıyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde söz verdiği Halk Günleri'ni başlatıyor. Başkan Akın, yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Bandırma Ek Hizmet Binası'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başkan Akın, Halk Günleri'nin ilkini yarın Bandırma Ek Hizmet Binası'nda 13.00-17.00 saatleri arasında yapacak. İlçede yaşayan tüm vatandaşları Halk Günü'ne davet eden Akın, "Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri, istek ve talepleri bizim için çok önemli. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada hareket etmeye, hizmetlerimizi onların talepleri doğrultusunda gerçekleştirmeye dikkat edeceğiz. Belirli periyotlarda Halk Günleri'miz devam edecek" dedi.