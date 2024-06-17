Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Huzurevi ve Çocuk Evi Ziyaretleriyle Bayramı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Huzurevi ve Çocuk Evi Ziyaretleriyle Bayramı Kutladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, huzurevi ve çocuk evi ziyaretleriyle hem büyüklerin hem de küçüklerin bayramını kutladı. Akın, Pamukçu Mahallesi'nde de vatandaşlarla bayramlaştı.

17.06.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Huzurevi ve çocuk evi ziyaretleriyle hem büyüklerin hem de küçüklerin bayramını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sonrasında da Pamukçu Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Akın, sabah esnaf ziyaretinin ardından Balıkesir Huzurevi, Karesi Huzurevi ve Ayten-Burhan Erdayı Çocuk Evleri'ni ziyaret etti.

Akın'ın bir sonraki durağı ise Altıeylül ilçesindeki Pamukçu Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bayramlaşan Akın'a, bir vatandaş hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hayırlı olsun hem de bayram hediyesi olarak altın taktı. Akın da teşekkür ederek büyüğünün elini öptü.

Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Balıkesir, Pamukçu, Çocuk, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Huzurevi ve Çocuk Evi Ziyaretleriyle Bayramı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
03:27 Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı! 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu
00:28 İzlanda’da yine yanardağ patladı Görüntüler anbean kaydedildi İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Huzurevi ve Çocuk Evi Ziyaretleriyle Bayramı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement