Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Huzurevi ve Çocuk Evi Ziyaretleriyle Bayramı Kutladı

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(BALIKESİR) - Huzurevi ve çocuk evi ziyaretleriyle hem büyüklerin hem de küçüklerin bayramını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sonrasında da Pamukçu Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Akın, sabah esnaf ziyaretinin ardından Balıkesir Huzurevi, Karesi Huzurevi ve Ayten-Burhan Erdayı Çocuk Evleri'ni ziyaret etti.

Akın'ın bir sonraki durağı ise Altıeylül ilçesindeki Pamukçu Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bayramlaşan Akın'a, bir vatandaş hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hayırlı olsun hem de bayram hediyesi olarak altın taktı. Akın da teşekkür ederek büyüğünün elini öptü.