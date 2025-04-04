Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İspanya'da Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İspanya'da Türkiye'yi Temsil Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu'na katılarak Türkiye'yi temsil etti. Akın, yerel yönetimlerin gelişimi ve finansmanı üzerine çeşitli oturumlarda bulundu.

04.04.2025 11:59  Güncelleme: 12:42
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen "Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu"nda Balıkesir'i ve Türkiye'yi temsil etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), 1-4 Nisan 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Sevilla kentinde "Kalkınmanın Lokomotifleri: Yerel ve Bölgesel Yönetimler" temasıyla toplandı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu kapsamında toplantılara katılan Ahmet Akın da kapasite geliştirme ve finansman yerelleştirilmesine yönelik "Yerel Ortak Sorumluluk" oturumunda yer aldı.

İyi derecede İspanyolca bilen Akın, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mevkidaşları ve bürokratlarla ortak çalışmalar için istişarelerde bulundu. Yerel ve bölgesel yönetimlerin gelişmesine katkı sunmak amacıyla dört gün süren programda; sosyal kalkınma ve sinerji oluşturmak amacıyla yerel ekonomik kalkınmanın finansmanı, yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar, ekoturizm ve markalaşma ve politika diyaloğu ele alındı.

"Şehrimiz ve ülkemizi temsil ediyoruz"

Akın, "Dünya Teşkilat Başkan Yardımcısı görevini sürdürdüğüm UCLG'nin bu yıl altıncısını düzenlediği 'Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu' kapsamında İspanya'daydım. Kapasite geliştirme ve finansman yerelleştirilmesine yönelik 'Yerel Ortak Sorumluluk' oturumunda gerek Balıkesir'imizi gerekse ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İspanya'da Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

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