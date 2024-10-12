Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SYAL'in 40. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SYAL'in 40. Yıl Dönümünü Kutladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin 40. kuruluş yıl dönümü programına katılarak Yırcalı ailesinin eğitime katkılarını vurguladı ve Balıkesir'e şehir tiyatrosu kazandıracaklarını müjdeledi.

12.10.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin en köklü eğitim kurumlarından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin (SYAL) 40. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Yırcalı ailesinin şehrin eğitim hayatına kattıkları değerden bahseden Başkan Akın, Balıkesirli sanatçı İlker Ayrık'ın da destekleriyle kente şehir tiyatrosu kazandıracaklarının müjdesini verdi.

SYAL, kuruluşunun 40. yılını kortej yürüyüşü ve ardından okul konferans salonunda gerçekleşen programla kutladı. Programa Başkan Akın'ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İş İnsanı Rona Yırcalı ve Yırcalı ailesi, Okul Müdürü Ali Duran, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, SYAL Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri, öğretmenler, mezunlar ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın sunuculuğunu Balıkesirli ünlü oyuncu İlker Ayrık yaptı. Balıkesir'in tanınmış isimlerinden iş insanı Rona Yırcalı okulun tarihçesiyle ilgili bilgi vererek, köklü eğitim kurumunun yetiştirdiği öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Akın, sanatçı İlker Ayrık ile Balıkesir Şehir Tiyatrosu ile ilgili görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Balıkesir değişiyor, dönüşüyor. Telefon açtım ve dedim ki: 'Balıkesir'de bir şehir tiyatrosuna ihtiyacımız var. Elini taşın altına koyar mısın?' dedim. 'Tamam' dedi. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim hayatında Yırcalı ailesinin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Akın, şöyle konuştu:

"40 yılı değil, hayatlarını eğitime adayan Yırcalı ailesine teşekkür ediyoruz. Benim de babamdan, dedemden hep bildiğim, duyduğum ailelerdendir. Hakikaten iyi ki varlar. Gençlere örnek oluyorlar. 40 yıl, hakikaten zor bir yol. 40 yıl içerisinde binlerce mezun verip eğitime dertlenmiş, evlatları ve Balıkesirlileri bir arada tutup onların başarılı noktalara gelmesi için elini taşın altına koymuş bir aile. Hakikaten hepimizin onuru, gururu. Bu önemli günde ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz değerli annemiz Müşerref Yırcalı'ya Allah'tan rahmet, tüm Yırcalı ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin diğer okullara da örnek olan bir okul noktasına geldiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Burada emekler çok. Başta Rona Bey, öğretmenler, siz öğrenciler, okul yönetimi ayrı ayrı muhteşem. Buradaki SYAL ruhu, Balıkesir ruhu ve Kuvayimilliye ruhu… Çünkü hepimiz birer Kuvayimilliyeci'yiz. Milli birlik ve beraberlik bizim için her şeyin ötesindedir. Onun için bizim anlayışımızda partizanlık, ayrımcılık yoktur. Ne vardır? Milli birlik ve beraberlik. O milli birlik ve beraberlik de işte bu tür anlayışı devam ettiriyor. Gençlerimiz güçleniyor. Gençlerimiz güçlendikçe Balıkesir'imiz çok daha önemli bir noktaya gidiyor. Gençlerimizin Balıkesir'den gitmediği, profesyonelleşerek bu kente katkı sundukları bir geleceği hayal ediyoruz. Bunun için de hem iş dünyası hem de bizler el ele vererek tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Değerli kardeşler, hatta buradan mezun olup diğer illere, hatta başka ülkelere giden başarılı yöneticiler var. Başarılı bilim insanları, başarılı iş insanları var. Ben bu kardeşlerimizi, 'Ben şehrim için ne yapabilirim' diyen bütün mezunlarımızı Balıkesir'e hizmet etmeye davet ediyorum."

Konu hakkında SYAL Mezunları Derneği Başkanı'yla bir görüşme gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Akın, "Orada kendileriyle görüştük. Dedik ki, biz Balıkesir'imizi daha da güzelleştirmek istiyoruz. Buna katkı sunmak isteyen kim varsa başımızın üzerinde yeri var. Bu konuda anlaştık, görüştük ve SYAL Mezunları Derneği ile birlikte çalışmalar yapacağız. SYAL mezunlarıyla hep beraber olalım, Balıkesir'e hep beraber imza atalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Şehir Tiyatrosu, Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Sırrı Yırcalı, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Balıkesir, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SYAL'in 40. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
22:48 Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı
22:04 Camp Nou’nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:50 Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı Soğukkanlı cani kan dondurdu Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı! Soğukkanlı cani kan dondurdu
21:36 Ümit Milli Takım, Letonya’yı sahasında 3-0 yendi Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
21:00 Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı Bu kaçıncı Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 18:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SYAL'in 40. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.