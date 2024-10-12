Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SYAL'in 40. Yıl Dönümünü Kutladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin en köklü eğitim kurumlarından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin (SYAL) 40. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Yırcalı ailesinin şehrin eğitim hayatına kattıkları değerden bahseden Başkan Akın, Balıkesirli sanatçı İlker Ayrık'ın da destekleriyle kente şehir tiyatrosu kazandıracaklarının müjdesini verdi.

SYAL, kuruluşunun 40. yılını kortej yürüyüşü ve ardından okul konferans salonunda gerçekleşen programla kutladı. Programa Başkan Akın'ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İş İnsanı Rona Yırcalı ve Yırcalı ailesi, Okul Müdürü Ali Duran, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, SYAL Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri, öğretmenler, mezunlar ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın sunuculuğunu Balıkesirli ünlü oyuncu İlker Ayrık yaptı. Balıkesir'in tanınmış isimlerinden iş insanı Rona Yırcalı okulun tarihçesiyle ilgili bilgi vererek, köklü eğitim kurumunun yetiştirdiği öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Akın, sanatçı İlker Ayrık ile Balıkesir Şehir Tiyatrosu ile ilgili görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Balıkesir değişiyor, dönüşüyor. Telefon açtım ve dedim ki: 'Balıkesir'de bir şehir tiyatrosuna ihtiyacımız var. Elini taşın altına koyar mısın?' dedim. 'Tamam' dedi. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim hayatında Yırcalı ailesinin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Akın, şöyle konuştu:

"40 yılı değil, hayatlarını eğitime adayan Yırcalı ailesine teşekkür ediyoruz. Benim de babamdan, dedemden hep bildiğim, duyduğum ailelerdendir. Hakikaten iyi ki varlar. Gençlere örnek oluyorlar. 40 yıl, hakikaten zor bir yol. 40 yıl içerisinde binlerce mezun verip eğitime dertlenmiş, evlatları ve Balıkesirlileri bir arada tutup onların başarılı noktalara gelmesi için elini taşın altına koymuş bir aile. Hakikaten hepimizin onuru, gururu. Bu önemli günde ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz değerli annemiz Müşerref Yırcalı'ya Allah'tan rahmet, tüm Yırcalı ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin diğer okullara da örnek olan bir okul noktasına geldiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Burada emekler çok. Başta Rona Bey, öğretmenler, siz öğrenciler, okul yönetimi ayrı ayrı muhteşem. Buradaki SYAL ruhu, Balıkesir ruhu ve Kuvayimilliye ruhu… Çünkü hepimiz birer Kuvayimilliyeci'yiz. Milli birlik ve beraberlik bizim için her şeyin ötesindedir. Onun için bizim anlayışımızda partizanlık, ayrımcılık yoktur. Ne vardır? Milli birlik ve beraberlik. O milli birlik ve beraberlik de işte bu tür anlayışı devam ettiriyor. Gençlerimiz güçleniyor. Gençlerimiz güçlendikçe Balıkesir'imiz çok daha önemli bir noktaya gidiyor. Gençlerimizin Balıkesir'den gitmediği, profesyonelleşerek bu kente katkı sundukları bir geleceği hayal ediyoruz. Bunun için de hem iş dünyası hem de bizler el ele vererek tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Değerli kardeşler, hatta buradan mezun olup diğer illere, hatta başka ülkelere giden başarılı yöneticiler var. Başarılı bilim insanları, başarılı iş insanları var. Ben bu kardeşlerimizi, 'Ben şehrim için ne yapabilirim' diyen bütün mezunlarımızı Balıkesir'e hizmet etmeye davet ediyorum."

Konu hakkında SYAL Mezunları Derneği Başkanı'yla bir görüşme gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Akın, "Orada kendileriyle görüştük. Dedik ki, biz Balıkesir'imizi daha da güzelleştirmek istiyoruz. Buna katkı sunmak isteyen kim varsa başımızın üzerinde yeri var. Bu konuda anlaştık, görüştük ve SYAL Mezunları Derneği ile birlikte çalışmalar yapacağız. SYAL mezunlarıyla hep beraber olalım, Balıkesir'e hep beraber imza atalım" diye konuştu.