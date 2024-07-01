Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle E-spor Turnuvalarında Buluştu

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dijital Gençlik Merkezi'nin Yaza Merhaba Şenlikleri kapsamında düzenlenen "VALORANT" ve "FC24" turnuvalarında gençlerle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi (DGM), Yaza Merhaba Şenlikleri kapsamında "VALORANT" ve "FC24" turnuvaları düzenledi. Turnuvaya katılan genç e-sporcuları desteklemek için oğlu Erdal ile DGM'i ziyaret eden Başkan Akın, gençlerle yakından ilgilendi.

Gençlik heyecanının güçlü bir teknolojik altyapıyla buluştuğu DGM'de, gençlere her türlü imkanı sağladıklarını belirten Akın, şunları söyledi:

"Tüm teknolojik altyapılara sahip ancak maalesef atıl kalmış bu teknoloji merkezimizi bir an önce ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Burada gençlerimize teknoloji odaklı, dünyadaki emsalleriyle aynı derecede teknoloji altyapılı bir yaşam alanı sunacağız. Gençlerin buraya gelerek sosyalleşebileceği, e-spor ve teknoloji bağlamında kendilerini geliştirebileceği bir Dijital Gençlik Merkezi hedefliyoruz. Sizlere söz veriyorum her zaman Pinginizi düşük, motivasyonunuzu yüksek tutacağız. Önce Dijital Gençlik Merkezi'mizi sonra Balıkesir'imizi gençliğe yakışır bir hale getireceğiz."

VALORANT Turnuvası'nın şampiyon takımı Team Nuubs, ikincisi GoFlexs, üçüncüsü ise Shacopa Kajmer Takımı oldu. FC24 Turnuvası şampiyonu da Metin Can Gezer, ikincisi Alperen Filiz, üçüncüsü ise Koray Biçer oldu.