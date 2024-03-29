Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Yılmaz, BalBucks açılışının da gerçekleştirildiği Hamambaşı Meydanı'ndaki açık hava toplantısında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin 31 Mart Pazar günü yapılacağını hatırlattı.

Katılımlarından dolayı ilçe halkına teşekkür eden Yılmaz, "Sandıkları 31 Mart'ta patlatacağız. Bu halk algıyla oy vermiyor. Bu millet, Kuvayımilliyecilere oy veriyor." dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da ilçeyi BalBucks ile buluşturduğu için Yılmaz'a teşekkür etti.

Ersoy, "Büyük bir coşkuyla 31 Mart'ta yeni bir zafere yürüyoruz. Binlerce Havranlı hemşehrimizle cadde, sokak ve meydanları dolduracağız, doldurduk. 31 Mart'a hazırız, kararlıyız. Tevazu ve destek için tüm halkımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.