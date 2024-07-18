Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsalda Yaşayan Çocukları Sanal Gerçeklik Gözlüğüyle Buluşturuyor

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan çocukları sanal gerçeklik gözlüğüyle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 10 ilçede, 20 kırsal mahalleye giderek çocuklara VR deneyimi yaşatan Büyükşehir Belediyesi, çocukları önce sanal ortamda Bandırma Vapuru'na götürüyor sonra da onlara Roller Coaster heyecanı yaşatıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz boyunca kırsal mahallelerde VR gözlüklerle çocuklara sanal gerçekliği tanıtmaya devam ediyor. Bugüne kadar İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Manyas, Altıeylül, Havran ve Gönen'de 2'şer kırsal mahalleye giderek toplam 20 mahalledeki çocuğa Bandırma Vapuru'nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yolculuk yaptıran Büyükşehir Belediyesi, çocuklara Roller Coaster heyecanı da yaşattı.

"Çocukların lişisel gelişimleri açısından önemli"

Etkinliğin çocuklar için çok faydalı olduğunu dile getiren Hasanbey Mahallesi Muhtarı Özgür Aksakal, "Bu etkinliği gerçekleştirmiş olan biriminize ve Sayın Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Çocuklar mutlu, çocukların kişisel gelişimleri açısından da çok önemli. Başkanımız Ahmet Akın'a özellikle insana dair yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Tütüncü Mahallesi Yukarı Camii İmamı Abdullah Şahin ise "Şu anki yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bu şekilde bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve siz çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir aktivite oldu çocuklarımız için derslerinden sonra çocuklarımıza motivasyon oldu. Öğrencilerimiz de biz de çok memnun kaldık, çok teşekkür ederiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca çocukları sanal gerçeklik gözlüğüyle bir araya getirmeye devam edecek.