Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Logosunu Revize Etti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Logosunu Revize Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, logosunu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize etti. 2014 yılından bu yana kullanılan logo, Balıkesir haritası baz alınarak 'sevgi' ve 'kucaklaşma' temalarında işlendi. Yeni logo, turkuaz renkte tasarlandı.

15.06.2024 10:01
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, logosunu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize etti. 2014'ten bu yana kullanılan mevcut 'B' harfi, şehir haritası baz alınıp basitleştirilerek 'sevgi' ve 'kucaklaşma' temalarında işlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, logosunu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize etti. 2014 yılından bu yana kullanılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu ve simgesi olan 'B' harfi, Balıkesir haritası baz alınıp basitleştirilerek 'sevgi' ve 'kucaklaşma' temalarında işlendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle yeni görünümü onaylanan logo, iki denize ve Kazdağları dahil eşsiz bir doğaya sahip olan kentin "B" harfi, denizi simgeleyen mavi ve ormanı simgeleyen yeşil renklerinin karışımı olan turkuaz renginde tasarlandı. Fransızca'da Türk anlamına gelen 'Turquois' sözcüğünden türetilen turkuaz, Türk İslam sanatının alametifarikalarından biri olarak kabul görüyor.

Logonun bir grup akademisyen ve grafik tasarımcının gönüllü ortak çalışmasının bir ürünü olduğunu ve bunun için belediye kasasından hiçbir ödeme yapılmadığını bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ayrıca eski tasarımın basılı olduğu stoktaki hiçbir baskılı evrak veya tabelanın değiştirilmeyeceğini belirtti. Stoklar tükenene ve tabelalar doğal şartlardan kullanılmaz hale gelene kadar eski tasarımla devam edileceğinin de altını çizen Başkan Akın, bu değişimin belediyeye hiçbir artı maliyet getirmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Logosunu Revize Etti - Son Dakika

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