Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Muhtarlarıyla Altyapı Problemlerini Görüştü - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Muhtarlarıyla Altyapı Problemlerini Görüştü

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ, 20 ilçenin her birinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla toplantılar düzenleyerek su ve altyapı problemlerini masaya yatırıyor. İlk toplantı Altıeylül ilçesi muhtarlarıyla gerçekleştirildi.

29.07.2024 10:51  Güncelleme: 11:50
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ), 20 ilçenin her birinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla toplantılar düzenleyerek mahallelerin öncelikli olan su ve altyapı problemlerini masaya yatırıyor. Bu kapsamda ilk toplantı, Altıeylül ilçesi muhtarlarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir'i güçlü bir altyapıya kavuşturarak suyu vatandaşlara en sağlıklı şekilde ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir düğmeye bastı. Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla BASKİ, 20 ilçenin her bir mahallesinde görev yapan muhtarlarla toplantılar düzenleyerek, mahallelerin altyapı ve su problemini masaya yatıracak.

Öncelik aciliyet gerektiren konular

İlk olarak Altıeylül ilçesinde görev yapan muhtarları ağırlayan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 3 gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantılarda; genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla hazır bulundu. Merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan 80 muhtarın katılımıyla yürütülen toplantılarda her bir mahallenin sorunları görüşülerek çözülmesi konusunda atılacak adımlar konuşuldu. Önceliğin aciliyet gerektiren konulara verileceğini belirten Öztürk, 20 ilçenin her birine özel gerçekleştirdikleri toplantılarda muhtarlarla yatırımları planlayarak sorunları gidereceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Muhtarlarıyla Altyapı Problemlerini Görüştü - Son Dakika

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