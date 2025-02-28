Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Tarımda Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Tarımda Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Tarımda Balıkesir Modeli' ile sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı hedefliyor. Düzenlenen toplantıda ziraat odası başkanları, çiftçi destekleri ve ortak projeler için taleplerini aktardı.

28.02.2025 15:17  Güncelleme: 15:44
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Tarımda Balıkesir Modeli" ile sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda ziraat odası başkanları talep ve önerilerini aktardı.

Balıkesir'de kırsal kalkınma atağı yaparak Çiftçi Destek Programı'nı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde çiftçilerin kazancını artırmaya ve ürünlerin katma değerini yükseltmeye yönelik projeler devam ediyor. Çiftçi Destek Programı'yla üreticilerin omuzlarındaki yükü hafifletmeye yönelik çalışmaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ziraat odası başkanlarını ağırladı.

Çiftçilere verilen destekler ve ziraat odalarıyla yapılacak ortak çalışmalarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, oda başkanlarının talep ve önerilerini dinledi.

Balıkesir'in tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu söyleyen Uzuner, Başkan Akın liderliğinde, kırsal kalkınmayı sağlayacak çalışmalarla çiftçinin maliyetlerini de düşürmek için destekleri sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Oda başkanları, üreticilerin istek ve ihtiyaçlarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Tarımda Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı - Son Dakika

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