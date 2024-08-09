Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler İçin 'Hoş Geldin Bebek' Paketleri - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler İçin 'Hoş Geldin Bebek' Paketleri

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni doğum yapmış annelere ve hamilelere 'Hoş Geldin Bebek' paketleri hediye ediyor. Anneler, çağrı merkezine başvurarak paketleri en kısa sürede teslim alabiliyor.

09.08.2024 12:34  Güncelleme: 13:08
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezine başvuran annelere "Hoş Geldin Bebek" paketleri gönderiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yeni doğum yapmış annelere ve hamilelere "Hoş Geldin Bebek" paketleri hediye ediliyor. 444 40 10 numaralı Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi halinde görevliler, kayıt oluşturarak en kısa sürede belirtilen adrese paketleri teslim ediyor.

Uygulamadan oldukça memnun kaldığını belirten yeni doğum yapmış anne Gülten Çelik, "Hoş Geldin Bebek kampanyasını duydum, Büyükşehir Belediyemizi aradım. Onlar da hemen getirdiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'a teşekkür dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgi veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara, şunları kaydetti:

"Hamile annelerimiz, doğum yapan annelerimiz bize ulaştığı takdirde çağrı merkezimiz 444 40 10'u aradıktan sonra bizim ekiplerimiz aileleri telefonla arıyorlar. Evlerimize teker teker gidip 'Hoş Geldin Bebek' çantalarımızı annelerimize ulaştırıyoruz. Bebeklerimize, sağlıklı bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz. Bebek çantamızın içerisinde; bebek bezi, ıslak mendil, nevresim takımı, yeni doğan zıbın seti, annelerin hayatını kolaylaştıracak 'Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler' adlı kitabımız bulunmaktadır. Şu ana kadar ulaştığımız anne ve bebek sayımız 407. Bu bebeklerimizin evinde; belediyemizin, Ahmet Başkan'ımızın, gönderdiği bir bebek çantası mevcut. Ahmet Başkan'ımızın bu ince düşüncesi için annelerimiz ve bebeklerimiz adına ben teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler İçin 'Hoş Geldin Bebek' Paketleri - Son Dakika

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