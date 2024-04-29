Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Milyar TL Borcu Asıldı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Milyar TL Borcu Asıldı

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Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemden kalan 15 milyar 428 milyon 985 bin liralık borcunu içeren mali tablo, belediye binasına asıldı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, borçları ödeyerek projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

29.04.2024 14:28  Güncelleme: 14:35
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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemden kalan 15 milyar 428 milyon 985 bin liralık borcunu içeren mali tablonun yer aldığı pankart, belediye binasına asıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Asla 'Enkaz devraldık' demeyeceğiz. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Bu kadar borca karşın Balıkesir'in bugüne kadar alamadığı hakkını alıp Balıkesirli hemşerilerimize iade edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak, projelerimizi eksiksiz şekilde hayata geçirmek için kaynak yaratacağız, gece gündüz çalışacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcunu gösteren tablo, pankart olarak belediye binasına asılırken, led ekranlara da yansıtıldı. Pankartta, 31 Mart 2024 itibarıyla toplam borcun 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 TL olduğu belirtildi. Borçların dağılımı ise; genel bütçe borçları 10 milyar 766 milyon 85 bin 271 TL, BASKİ borçları 3 milyar 492 milyon 819 bin 924 TL, şirketlere ait borçları da 1 milyar 170 milyon 79 bin 977 TL olarak açıklandı.

"MAZERET DEĞİL İŞ ÜRETECEĞİZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir halkının büyük bir borçla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Görevi devralır almaz mali tablonun ortaya konulması talimatını vermiştim. Belediyenin mali durumu ortaya çıktı. 31 Mart'tan sonra bugüne kadar açıklananlar arasında en yüksek borç yükü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde. Fakat bu durum bizi durdurmayacak, yavaşlatmayacak ve Balıkesir'e canla başla hizmet etmekten alıkoyamayacak. Asla 'Enkaz devraldık' demeyeceğiz. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Bu kadar borca karşın Balıkesir'in bugüne kadar alamadığı hakkını alıp Balıkesirli hemşerilerimize iade edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak, projelerimizi eksiksiz şekilde hayata geçirmek için kaynak yaratacağız, gece gündüz çalışacağız. Balıkesir'i yönetme görevine biz talip olduk. Hemşerilerimiz de bu görevi en iyi yapacağını düşündükleri kişi olarak beni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirdi. Şimdi Balıkesirimiz için bu görevin gereğini layıkıyla yapma zamanıdır."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin 15 Milyar TL Borcu Asıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Milyar TL Borcu Asıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Milyar TL Borcu Asıldı - Son Dakika
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