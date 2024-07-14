Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin balları Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nde üç altın ödül kazandı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ballar, "Londra Uluslararası Bal Ödülleri"nde; Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile ayrı ayrı üç "Altın Ödül" kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Karesi ilçesi Kabakdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde yetiştirilen arıların ürettiği ballar, Londra Uluslararası Bal Ödülleri'ne damgasını vurdu. Geçen yıl, Püren Çiçek Balı ve Ihlamur Balı ile "Altın ????Bal Ödülü", Hayıt Balı ile de "Gümüş ????Bal Ödülü" kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile üç bal çeşidinde "Altın ????Bal Ödülü"nün sahibi oldu.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllerini, Londra Bal Ödülleri Resmi Organizatörü George Kouvelis takdim etti.