Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Cezai İşlem Uyguladı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kendi sorumluluk alanında bulunan caddelerde, vatandaşların duygularını istismar ederek para isteyen şahısları yakalayıp cezai işlem uyguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara göz açtırmıyor. Kentin en işlek caddelerinde vatandaşların insani duygularını istismar eden kişileri yakalayarak cezai işlem uygulayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.