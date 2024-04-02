Balıkesir\'de 11 şüpheli gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyların yeniden sayılmasına yönelik çifte standart olduğunu söyledi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak Ümraniye'de itirazlarının reddedildiğini ve burada çifte standart olduğunu ifade etti. Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini söyledi. Çelik, partililere sükunetle görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.