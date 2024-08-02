Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 12 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Burhaniye'de 2 araca operasyon düzenledi.
Kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.
El konulan araçlarda ve göçmenlerin eşyalarında yapılan aramada 4 el pompası, 2 can yeleği ve 7 iç lastik ele geçirildi.
Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?