Balıkesir'de 18 Firari Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 37 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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