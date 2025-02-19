Balıkesir\'de 23 Kaçak Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 kaçak göçmen ile 5 organizatör, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde devriye faaliyeti yürüttü. Ekipler, bölgede şişme botla kıyıda kaçış hazırlığı yaptıkları belirlenen 6'sı çocuk 23 kaçak göçmen tespit etti. Kaçak göçmenler ile organizatörler H.D., L.Ş., A.A., M.Ç. ve E.Ş. yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 organizatör de adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),