Balıkesir\'de 258 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 258 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 11-17 Kasım 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Susurluk ve Edremit ilçelerinde toplam 3 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 238, Sudan uyruklu 13, Filistin uyruklu 2 Suriye uyruklu 5 olmak üzere toplam 258 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan 3 insan kaçakçısı tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.