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Balıkesir Altıeylül'de 3.6 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı. - Son Dakika
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Balıkesir Altıeylül'de 3.6 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, paniğe yol açtı.

Balıkesir Altıeylül\'de 3.6 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı.
20.12.2023 - 08:04,  Güncelleme: 08:05
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BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.21'de merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.92 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Altıeylül'de 3.6 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı. - Son Dakika
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