Balıkesir\'de 3 ilçede sahte alkol operasyonu, 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de 3 ilçede sahte alkol operasyonu, 4 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de jandarma ekiplerince Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde düzenlenen sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1685 litre etil alkol, 31 litre sahte rakı ve 2 litre likör ile 2 alkol kiti, alkometre ve av tüfeği ele geçirildi.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen sahte alkol operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1685 litre etil alkol, 31 litre sahte rakı ve 2 litre likör ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 2 alkol kiti, alkometre ve av tüfeğine el konuldu.
Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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