Baski, Çağış Kampüsü'nde Başlattığı Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Baski, Çağış Kampüsü'nde Başlattığı Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

08.07.2026 12:18  Güncelleme: 13:08
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BASKİ, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ve çevresinde 218 milyon liralık yatırımla içme suyu hattı projesini sürdürüyor. Proje tamamlandığında 30 binden fazla kişi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

(BALIKESİR)- Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ndeki öğrenci yurtlarında yaşanan su sorunlarını çözmek amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında öğrenci yurtları, hastane ve dört mahallenin de yer aldığı bölgede 30 binden fazla kişinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede başlattığı altyapıdaki dönüşüm çalışmalarını sürüyor. Bu kapsamda BASKİ, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nün içme suyu sorunu için harekete geçti. 218 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen "Balıkesir İli Merkez İçme suyu Arıtma Tesisi-Çağış Kampüsü Arası İçme Suyu İletim Hattı" yapımına başlayan BASKİ, projenin yüzde 66,5'ini tamamladı.

"30 BİNDEN FAZLA HEMŞEHRİMİZ GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA KAVUŞUYOR"

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede 30 bin kişinin sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Kentin yalnızca bugünü değil geleceğini de düşündüklerini dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Bir üniversite kampüsünde, öğrenci yurtlarında ya da hastanede içme suyu sorunu yaşanmasını asla kabul edemeyiz. Altyapı bizim için çok önemli. Yıllarca ihmal edilmiş ancak bizim dönemimizde özellikle altyapı üzerine adeta bir devrim niteliğinde çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Bizim için altyapı; görünmeyen ama hayatı değiştiren en önemli yatırımdır. Bu anlayışla Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nün yıllardır beklediği içme suyu sorununu kalıcı olarak çözüyoruz. 218 milyon liralık yatırımımızla hayata geçirdiğimiz Çağış Kampüsü İçme Suyu İletim Hattı projemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün itibarıyla 23 bin 989 metrelik hattın 16 bin metresini tamamlamış noktayız. ve yüzde 66,5 fiziki gerçekleşme oranına da ulaştık. Projemiz tamamlandığında; Balıkesir Üniversitemiz, öğrenci yurtlarımız, 500 yataklı hastanemiz ve çevredeki mahallelerimizle birlikte 30 binden fazla hemşehrime güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Biz, Balıkesir'imizin sadece bugününü değil, geleceğini de düşünüyor; kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz."

Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisimizden gelen tüm borular komple değişiyor ve bu hat yaklaşık 24 bin metrelik bir içme suyu hattı. Bu borular sağlıklı ve basınca dayanıklı yüksek teknolojili, O-PVC borularla döşendi. Küçükbostancı, Büyükbostancı, Paşaköy, Varaka Kağıt Fabrikası ve Atköy dahil olmak üzere Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ile Tıp Fakültesi Hastanesi, öğrenci yurtları da sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor. Bu hattı baştan aşağıya değiştiriyoruz. Yerin altı gözükmüyor diye bir kenara atabilirdik ama vicdanımız var, Allah korkumuz var. Önce altyapımızı tamamlayacağız. Hemşehrilerime sağlıklı ve sorunsuz içme suyu hatlarını temin ederek biz de bu çalışmadan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimize, öğrencilerimize, üniversitemize, Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olsun."

KALICI ÇÖZÜM, KESİNTİSİZ HİZMET

Hattın tamamlanmasıyla Küçükbostancı, Paşaköy, Atköy ve Büyükbostancı mahalleleri ile Varaka Kağıt Fabrikası'nın içme suyu ihtiyacının da giderilerek 30 binden fazla kişinin güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması hedefleniyor. 23 bin 989 metre uzunluğundaki içme suyu iletim hattının 16 bin metresini tamamlayan BASKİ ekipleri, bin metreküplük İçme Suyu Servis Deposu ile 200 metreküplük Terfili Toplama Deposu'nun betonarme imalatlarının yüzde 80'ini bitirdi. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün yakından takip ettiği projenin tamamlanmasıyla birlikte başta üniversite öğrencileri olmak üzere bölge sakinleri kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baski, Çağış Kampüsü'nde Başlattığı Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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