Balıkesir'de 308 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 308 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 14 – 20 Ekim 2024 tarihleri arasında şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi olmak üzere toplam 308 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.