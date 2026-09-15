Balıkesir'de 450 kişilik uçurtma etkinliğiyle çocuk haklarına dikkat çekildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 450 kişilik uçurtma etkinliğiyle çocuk haklarına dikkat çekildi

Balıkesir\'de 450 kişilik uçurtma etkinliğiyle çocuk haklarına dikkat çekildi
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Milli Eğitim Bakanlığının "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" temasıyla Balıkesir Çamlık'ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 450 kişi bir araya geldi. Çocukların barış ve umut mesajları uçurtmalarla gökyüzüne taşındı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" teması doğrultusunda, çocuk haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak, savaş ve çatışmalardan etkilenen çocuklara yönelik duyarlılığı artırmak ve barış ile umut mesajlarını görünür kılmak amacıyla Balıkesir Çamlık'ta etkinlik gerçekleştirildi.

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" etkinliğine Vali İsmail Ustaoğlu, Karesi İlçe Kaymakamı Murat Büyükköse, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Yüceer katıldı. Etkinlikte anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kademelerinden yaklaşık 200 öğrenci, 200 veli ile 50 öğretmen ve idareci olmak üzere yaklaşık 450 kişi bir araya geldi.

Çocukların oyun, güven, eğitim ve çocuk hakları konularında farkındalık kazanmalarını amaçlayan etkinlik alanında dört farklı farkındalık çadırı oluşturuldu. "Çocuklar Oyun Oynamalıdır!", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır!" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır!" temaları çerçevesinde çocuklar boyama ve çeşitli yaratıcı etkinliklere katıldı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan barış, umut, eğitim, güven, dayanışma ve çocuk haklarına ilişkin mesajlar uçurtmalara asılarak sergilendi. Çocukların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade ettiği etkinlikte, uçurtmalar gökyüzünü renklendirirken onların barış ve umut dolu mesajları da gökyüzüne taşındı.

Program kapsamında ayrıca "Umut Uçurtması" temsili çalışması gerçekleştirildi. Çocukların barış ve umut dileklerinin sembolik olarak gökyüzüne taşındığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların oyun oynadığı, güven içinde büyüdüğü, eğitim hakkından eşit şekilde yararlandığı ve hiçbir çocuğun geride bırakılmadığı bir dünya dileğiyle gerçekleştirilen etkinlik; Balıkesir'den gökyüzüne yükselen güçlü bir barış ve umut mesajına dönüştü.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 450 kişilik uçurtma etkinliğiyle çocuk haklarına dikkat çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 450 kişilik uçurtma etkinliğiyle çocuk haklarına dikkat çekildi - Son Dakika
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