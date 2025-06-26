Balıkesir\'de 46 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 98 ekip, 320 personelin katıldığı uygulamalarda 46 şahıs yakalandı.

Zanlılardan 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.