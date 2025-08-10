Balıkesir\'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem

BURSA VE YALOVA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçeleri ile Yalova'da da hissedildi. Evlerdeki avizeler depremle birlikte sallanırken, evler ve AVM'lerdeki vatandaşlar da panikle açık alanlara çıktı. İlk gelen bilgilere göre deprem, Bursa ve Yalova'da yıkıma yol açmadı.