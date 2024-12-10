Balıkesir'de 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 63 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu 2-8 Aralık'ta göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Altıeylül, Marmara, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde 8 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 25'i Afganistan, 15'i Filistin, 14'ü Suriye, 8'i Yemen ve 1'i Mısır uyruklu 63 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişilerin kaçışını organize ettiği belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.