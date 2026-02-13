Balıkesir'de 7.548 Konutun Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
Balıkesir'de 7.548 Konutun Sahipleri Belirlendi

13.02.2026 13:35
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Balıkesir'de inşa edilecek 7 bin 548 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, evlerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konut alanında şu ana kadar yapılanların, yapılacak olanların da teminatı olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de Bakanlığımızın öncülüğünde şu ana kadar 12 bin 142 konut tamamlanmış. Şu anda da 3 bin 735 tane inşaat süreci devam eden konutlarımız var. Kurasını çekeceğimiz konutlarımızla beraber 23 bin vatandaşımızı ev sahibi yapmış olacağız. Bu hizmet yarışı inşallah devam edecek. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımızın ekibiyle yapacağı bu hizmet yarışında Balıkesir'de inşallah çok güzel bir şekilde istifade edecek. Biz buna inanıyoruz. Kurası sonuçlanacak vatandaşlarımızın evlerinin inşaatlarına da en kısa sürede başlanarak onları da yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı çerçevesinde büyük projelerle yoluna emin adımlarla devam edecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da her alanda olduğu gibi konut alanında da Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Deprem bölgesinde 3 yılda 455 bin konutun yapıldığını belirten Uygur, "Üç yılda ayağa kaldırılan 11 ilimizi görmeyenlere rağmen biz Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda 85 milyon hemşehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da ihtiyaç sahibi herkesi ev sahibi yapacaklarını dile getirdi.

Tamamlanan projelerin tamamında şehircilik örneği sergilediklerini ifade eden Turan, "Belediyeciliği, hizmeti, sadece çöp konteyneri vermekten ibaret sananlarla karıştırılmasın, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre projeyi dizayn ediyoruz. Deprem bölgesinde olduğu gibi memleketimizin 81 vilayetinde güvenli konutları imal etmeye devam ediyoruz." dedi.

İl Müftüsü Yardımcısı Muhammed Key tarafından okunan duanın ardından 7 bin 548 konutun kura çekimi yapıldı.

Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve diğer ilgililer ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

