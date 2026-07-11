Balıkesir'de Arazi Yangınları

Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınlarına havadan karadan müdahale ediliyor.

Susurluk ilçesinin Ömerköy Mahallesi, Altıeylül ilçesinin Karakaya Mahallesi ve Dursunbey ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangınların yerleşim yerlerine yakın olmadığı öğrenildi.