Balıkesir'de Biçerdöver Kaynaklı Yangınlar İçin Hasat Saatleri Kısıtlandı

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Balıkesir'de biçerdöver kaynaklı yangınların önlenmesi amacıyla geçici olarak hasat saatleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, hububat hasadının devam ettiği kırsal mahallelerde biçerdöverler kaynaklı yangınlar çıktığı belirtildi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönünceye kadar hasat işlerinin saat 18.00'den ertesi gün sabah 10.00'a kadar yapılması, bu saatler dışında durdurulmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biçerdöverlerde 2 yangın söndürme tüpü su bidonları bulundurulması, mahallelerdeki su tankerlerinin traktörlere takılı halde biçerdöverlerin çalıştığı bölgelerde olası yangın tehlikesine karşı hazır tutulması, biçim yüksekliğinin kıvılcım tehlikesi yaratmayacak şekilde ayarlanması, biçerdöverlerle hasadı devam eden mahallelerin hasadın başladığını ve hangi bölgede devam ettiğini ilçe jandarma, tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmeleri hususunda azami dikkat ve yüksek hassasiyet gösterilmesi önemle arz etmektedir."